Gala-Sitzung der Schwarz-Gelbe Jonge Dort startet Streeck im Saalkarneval durch

Das Sitzungsprogramm der Frackgesellschaft zählt zu den Besten im Bönnschen Fastelovend. Das liegt auch an einem geschickten Schachzug: Literat Stephan Födisch kauft in Köln nahezu das gleiche Programm wie die Bonner Stadtsoldaten ein, die ihre Sitzung am selben Tag nur 30 Minuten später im Hotel Maritim beginnen. Dadurch entsteht eine Art Ringsitzung. Die Akteure treten entweder zuerst in Bonn oder in Beuel auf, queren den Rhein und absolvieren dann den zweiten Auftritt. So müssen sie für zwei Auftritte in der Bundesstadt nur einmal aus der Domstadt anreisen.