Beueler Rheinufer und BaseCamp : Diese beiden Street-Food-Festivals finden bald in Bonn statt

Ende Mai findet am Beueler Rheinufer wieder ein Street-Food-Festival statt. Das Foto stammt aus dem vergangenen Herbst. Foto: Niklas Schröder

Bonn/Beuel Street-Food-Festivals erfreuen sich großer Beliebtheit. Ende Mai findet eines am Rheinufer in Beuel statt, Anfang Juni ein weiteres am BaseCamp in Bonn. Alle Infos zu den beiden Veranstaltungen gibt es hier.



In den kommenden Wochen stehen in Bonn gleich zwei Street-Food-Festivals an. Nach der Ausgabe im vergangenen Herbst findet zunächst am letzten Mai-Wochenende ein Street-Food-Festival am Rheinufer in Beuel statt. Der Veranstalter kündigt mehr als 20 Stände an, die an der Uferpromenade Speisen aus aller Welt anbieten werden. Im Angebot sind der Ankündigung zufolge unter anderem maghrebinische Touareg Wraps, Empanadas und hausgemachter Strudel.

Zudem gibt es die Möglichkeit, die beliebtesten Street-Food-Anbieter mit einem Preis auszuzeichnen. Sowohl eine lokale Jury aus Food Connaisseurs als auch die Gäste selbst können den Stand, der ihnen die größte Gaumenfreude beschert, mit dem Street Food Award auszeichnen. Festival-Teilnehmer können über Instagram mit dem Hashtag #streetfoodaward ihre Stimmen abgeben.

Wann ? Freitag, 27. Mai bis Sonntag, 29. Mai

? Freitag, 27. Mai bis Sonntag, 29. Mai Zeiten ? Freitag 16 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 22 Uhr

? Freitag 16 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 22 Uhr Wo ? Rheinufer Beuel, Rheinaustraße 134 in Beuel

? Rheinufer Beuel, Rheinaustraße 134 in Beuel Eintritt ? 3,50 Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei

? 3,50 Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei Weitere Infos gibt es auf der Facebook-Seite des Veranstalters

Street Food Festival im BaseCamp Bonn

Das zweite Street-Food-Festival findet am Pfingstwochenende Anfang Juni am BaseCamp in Bonn statt. Rund 30 Stände werden auf dem Außengelände des BaseCamps verschiedene Speisen und Getränke anbieten, teilt der Veranstalter mit. Angeboten werden unter anderem asiatische Teigtaschen, frisch aufgebrühte Eistees, lateinamerikanisches BBQ oder auch frittierte Sushi-Sticks.

Bei dem Street-Food-Festival soll es auch einige Angebote für Kinder geben. Dazu zählen Basteltische, Leseecken, Spielmöglichkeiten, Tischfußball sowie ein Kinderzirkus, in dem Kinder Balancieren und Jonglieren können.

Wann ? Samstag, 4. Juni, bis Montag, 6. Juni

? Samstag, 4. Juni, bis Montag, 6. Juni Zeiten ? Samstag und Sonntag, 12 bis 22 Uhr, Montag, 12 bis 19 Uhr

? Samstag und Sonntag, 12 bis 22 Uhr, Montag, 12 bis 19 Uhr Wo ? BaseCamp Bonn, In der Raste 1, 53129 Bonn

? BaseCamp Bonn, In der Raste 1, 53129 Bonn Eintritt ? 3 Euro für das gesamte Wochenende, Kinder bis 14 Jahre frei

? 3 Euro für das gesamte Wochenende, Kinder bis 14 Jahre frei Weitere Infos gibt es auf der Facebook-Seite des Veranstalters

(ga)