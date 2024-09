Essen aus aller Welt in Beuel Was die Besucher auf dem Street Food Festival erwartet

Beuel · Gerichte aus Ghana, Peru, Mexiko oder der Türkei: Am Wochenende 13. bis 15. September ist Street Food Festival in Beuel. Wie die Besucher am besten anreisen, wie viel der Eintritt kostet und welches Angebot es vor Ort gibt.

12.09.2024 , 10:25 Uhr

So könnte es auch diesmal aussehen: Das war das Streetfood Festival 2023 in Beuel. Foto: Niklas Schröder