Händler des Beueler Wochenmarkts ärgern sich über das Ordnungsamt : Streit um Lieferwagen ist beigelegt

Beuel Die Bezirksverwaltungsstelle Beuel vermittelte beim Streit mit dem Ordnungsamt: Die Händler des Wochenmarkts dürfen jetzt samstags den städtischen Parkplatz hinter dem Rathaus nutzen.

„Wenn man mich hier nicht mehr will, dann gehe ich“, kommentierte Ferdinand Voigt am Samstag den Auftritt von Mitarbeitern des Ordnungsamtes Ende August auf dem Beueler Wochenmarkt vor dem Rathaus. Er habe durchaus Anfragen von anderen Märkten, auf denen er sein frisches Obst und Gemüse vom eigenen Bauernhof in Rheinland-Pfalz verkaufen könnte.