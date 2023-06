Schullalltag Streiten will gelernt sein

Theateraufführung

Im Rahmen des Patroziniums gibt es am Freitag, 2. Juni, um 19.30 Uhr in der Schulaula die Premiere der neuesten Eigenproduktion des Kardinal-Frings-Theaters (KFT) mit dem Titel „Anne Frank – heute“. In dem Stück wird das berühmte Tagebuch der Anne Frank auf seine Aktualität hin betrachtet und in die heutige Zeit übertragen. Zu einzelnen Tagebuchsequenzen hat das Ensemble Korrespondenz-Szenen entwickelt und eigene „Stolpersteine“ gefunden. „Wir holen den Schulhof auf die Bühne“, verspricht Lehrer Andreas Amberg. Hass, Versöhnung, Social Media, Liebe Flucht und Gewalt kommen zur Sprache. Weitere Aufführungen sind am Montag, 5. Juni, um 12 Uhr sowie um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Sekretariat des KFG. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen.

Am Samstag, 3. Juni, beginnt das Schulfest um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Anschließend startet das Programm. Das symphonische Blasorchester, die Schulband „Lemon Dust“ sowie die Lehrerband „Teacherz“ sorgen für musikalische Unterhaltung. Außerdem gibt es eine Kunstausstellung; die Klasse 6c lädt ein zur Theaterprobe. Zudem findet unter anderem ein Beachvolleyballturnier statt. Traditionell wird beim Patrozinium auch der Sozialpreis des Fördervereins vergeben. img