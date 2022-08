Ausbau des Radwegs in der Beueler Rheinaue : Streuobstwiese als Ausgleich für gefällte Bäume

Ausbau des Radwegs in der Beueler Rheinaue

Schwarzrheindorf Für den Radweg durch die Beueler Rheinaue hat die Stadt 23 Bäume fällen lassen. Als Ausgleich hat sie eine Streuobstwiese angelegt. Ein Experte bewertet Maßnahmen wie diese kritisch.

Das Amt für Stadtgrün hat die Arbeiten an der Streuobstwiese im Beueler Deichvorland, auf der Höhe zwischen Wolfsgasse und Arnoldstraße, beinahe abgeschlossen. Auf der gut zwei Hektar großen Freifläche habe die Stadt eine artenarme Wiese in eine gut ausgeprägte Mähwiese umgewandelt, die sich durch eine Vielfalt an Pflanzen und Tierarten auszeichne, teilt sie mit.