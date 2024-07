Erneuter Stromausfall in Bonn Beueler Krankenhaus nach Stromausfall im Notstrombetrieb

In der Nacht zu Donnerstag, 25. Juli, ist in den Beueler Ortsteilen Küdinghoven, Limperich und Beuel-Mitte zum Teil der Strom ausgefallen. Laut Maximilian Mühlens, stellvertretender Pressesprecher der Stadtwerke Bonn (SWB), seien zwei unabhängig voneinander aufgetretene Störungen für die Ausfälle verantwortlich gewesen. „Es gab einen Kabelfehler, der im weiteren Verlauf einen Defekt an dem Endverschluss des Krankenhauses in Beuel verursachte“, erklärte er am Donnerstagnachmittag und führte aus: „Diesen reparieren wir derzeit. Die Arbeiten am heutigen Tag beendet sein.“ Bis dahin laufe das Beueler Krankenhaus im Notstrombetrieb, erklärt er.