Panne bei BonnNetz in Beuel 7500 Haushalte in Bonn von Stromausfall betroffen

In der Nacht zum Donnerstag kam es in Teilen von Küdinghoven, Limperich und Beuel-Mitte zu einem Stromausfall. Wie der Netzbetreiber BonnNetz am Donnerstagmorgen mitteilte, seien gegen 0.42 Uhr insgesamt 50 Netzstationen und fünf Abnehmerstationen ausgefallen.