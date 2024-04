2130 Haushalte waren betroffen Stromausfall in Beuel behoben

In Teilen von Beuel ist am Dienstagmittag der Strom ausgefallen. Wie der Stromnetzbetreiber BonnNetz mitteilte, ist bei Erdarbeiten gegen 13.45 Uhr ein Mittelspannungskabel beschädigt worden. Dies führte zu einem Stromausfall in Beuel-Mitte, Schwarzrheindorf und Vilich, von dem mehr als 2100 Haushalte betroffen waren.