Störung behoben Stromausfall im Beueler Norden am Montagabend

Die ersten Häuser konnten gegen 19.30 Uhr wieder mit Energie versorgt werden. Um kurz vor 20 Uhr waren auch die restlichen der insgesamt rund 3700 Haushalte am Netz, so die SWB. Vermutlich habe eine Störung an einem Kabel zum Spannungsausfall geführt. Betroffen davon waren 15 Netzstationen und vier Abnehmerstationen.