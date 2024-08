Streit um alte Linde in Beuel „So einen alten Baum kann man doch nicht einfach wegmachen“

Beuel · Eine alte Holländische Linde in Niederholtorf sorgt für Diskussionen in der Bezirksvertretung Beuel. Warum zwei unmittelbare Nachbarn die Fällung des alten Baumes fordern und was die Politik davon hält.

23.08.2024 , 12:03 Uhr

Die alte Linde steht an der Guardinistraße vor dem Haus mit der Nummer 27. Foto: GA/Sascha Stienen

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn