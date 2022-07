Kooperation mit der AOK : SV Ennert bietet Sportprogramm gegen den Bewegungsmangel

Fußball-Abteilungsleiter Christian Langer (2.v.l) und Hans Robert Jeschenko, Vorsitzender des SV Ennert (r.) sehen in der Kooperation mit der AOK eine Investition in die Zukunft. Foto: Sebastian Flick

Limperich Trainer des SV Ennert gehen an Grundschulen. Sie wollen die Kinder motivieren, mehr Sport zu treiben, statt stundenlang vor dem Computer zu sitzen. Unterstützt wird der Verein von der AOK. Krankenkassen haben ein Interesse daran, dass junge Menschen sich körperlich fit halten.

Durch die mediale Überlastung leiden nicht nur der Gesundheitszustand der Kinder, sondern auch das soziale Miteinander und die Lernfähigkeit der Mädchen und Jungen. Gemeinsam mit der AOK Rheinland möchte die Spielvereinigung Ennert diesem Negativ-Trend entgegenwirken. Einmal in der Woche kommt ein Trainer des Vereins in die Ennertschule und die Paul Gerhardt Schule, um mit den Grundschülern im Nachmittagsprogramm der OGS sportlich aktiv zu werden. „Wir wollen den Kindern mit spielerischen Aktionen zeigen, dass Bewegung Spaß macht“, erklärt Christian Langer, Leiter der Abteilung Fußball beim SV Ennert.

Positive Rückmeldungen

Das Konzept scheint aufzugehen: „Wir haben viele positive Rückmeldungen von den Eltern und entsprechend viele neue Anmeldungen im Verein“, berichtet Langer. Auch die Sportcamps, die der SV Ennert den Grundschülern in den Schulferien anbietet, sind sehr gefragt. „Das ist genau das, was wir bewirken möchten: Dass die Kinder sagen, da haben wir Spaß und da möchten wir mitmachen. Mit der Gesundheitspartnerschaft unterstützen wir den SV Ennert dabei, diese Ziele zu erreichen“, sagt AOK-Regionaldirektor Helmut Schneider.

Die Kooperation ist für zwei bis drei Jahre geplant. In dieser Zeit wird die Krankenkasse den SV Ennert bei der Umsetzung der Schulbesuche finanziell unterstützen. Die offizielle Vertragsunterzeichnung erfolgte beim Jugendtag des SV Ennert. Die AOK kündigt auch an, dass nach den Sommerferien noch ein absolutes sportliches Highlight auf die Kinder- und Jugendfußballmannschaften des SV Ennert wartet: Mit Marcel Witeczek und Michael Klinkert, die beide über zehn Jahre sehr erfolgreich bei Borussia Mönchengladbach spielten, werden zwei ehemalige Bundesliga-Profis den SV Ennert auf dem Sportplatz Finkenberg besuchen und mit den Kindern eine Trainingseinheit absolvieren.

Spaß am Sport

Die Verantwortlichen in der Fußballabteilung des SV Ennert sind zuversichtlich, dass mit der Kooperation der aktuelle Trend der steigenden Mitgliederzahlen fortgesetzt werden kann. Der Jugendabteilung Fußball gehören derzeit knapp 200 Mitglieder im Alter von fünf bis 18 Jahren an. „Wir wollen Kindern aus allen sozialen Schichten etwas bieten, eben auch denen, die nicht so viel Geld haben. Es ist uns wichtig, dass wir den Kindern eine Perspektive bieten können“, sagt Hans Robert Jeschenko, Vorsitzender des Gesamtvereins SV Ennert. „Dank der Kooperation und der finanziellen Unterstützung ist das noch besser möglich.“ Der SV Ennert bietet neben einer Fußballabteilung auch Tischtennis, Handball und Volleyball an.