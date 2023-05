Sven Plöger über den Klimawandel „Ignoriert man die Realität, zerplatzen unsere Wünsche wie eine Seifenblase“

Interview | Beuel · Der 1967 in Bonn geborene Sven Plöger tritt am 9. Mai im Pantheon in Beuel auf. Dabei will der Meteorologe den Besuchern das ernste Thema Klimawandel mit Humor erklären - und dem Thema zu der Aufmerksamkeit verhelfen, die es verdient.

04.05.2023, 14:28 Uhr

Meteorologe Sven Plöger auf dem Snæfellsjökull im Westen Islands. Foto: Martin Wein

Von Martin Wein Mitarbeiter Redaktion

Humor und Klimawandel schließen sich nicht aus, findet Sven Plöger. Deshalb kommt er auch ins Pantheon. Seine Mission: Dem Klimawandel zu der Aufmerksamkeit verhelfen, die er verdient. Für Wunschdenken und Ausreden sei die Zeit jetzt vorbei, erklärt der gebürtige Bonner im Gespräch mit Martin Wein.