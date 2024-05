Auszeichnung für Theater Uhu Szenen aus dem Warteraum zwischen Leben und Tod

Für die Platzierungen in fünf verschiedenen Kategorien gingen beim Amarena-Wettbewerb rund 120 Bewerbungen ein. Durchgesetzt hat sich das Theater Uhu schließlich in der Rubrik „Ältere“, obwohl es sich als künstlerische Heimat und Theaterlabor für alle unter Hundert versteht. Das Stück, entwickelt von Volker Maria Engel und dem Theater-Uhu-Ensemble, wird am 23. Juni in Iserlohn und am 20. September in Hamburg gezeigt.