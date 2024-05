Tabakdiebstahl im Rewe Center Pützchen „Das muss gut geplant gewesen sein“

Als Nadine Emmerich am Mittwochmorgen um 6.30 Uhr wie gewohnt die Rolladen des Tabak-, Lotto- und Zeitschriftenladens im Rewe Center Am Weidenbach öffnete, blickte sie ins Chaos. Unbekannte Täter waren in die Filiale der Bonner Brenner KG eingebrochen und hatten stangenweise Zigaretten gestohlen. In der Decke über dem Tresen entdeckte die 42-jährige Filialleiterin ein Loch – offenbar waren die Täter in der Nacht über das Dach eingestiegen.