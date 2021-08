Leihhühner zu Gast im St. Adelheidisstift : Täglich frische Eier und die Kindheit vor Augen

Vilich Zwei Wochen lang konnten sich die Bewohner des St. Adelheidisstifts an zahmen Hennen im Gartengehege erfreuen. Die zutraulichen Tiere wecken bei ihnen positive Gefühle und sorgen für willkommene Abwechslung im von Corona beeinflussten Alltag.

„Haben Sie schon einmal ein grünes Ei gesehen?", fragt Susanne Müller eine Seniorin im Gartenstuhl und zeigt auf das außergewöhnliche Exemplar in der Glasschale. „Zwischen den braunen Eiern erkennt man es nicht so gut." Die Dame ist sichtlich überrascht, als sie die hellgrüne Farbe des Eis erkennt, als die Betreuerin es in der Hand hält. „Wir haben täglich frische Eier", sagt die Betreuerin. Daraus ließen sich auch schöne Kuchen-Aktionen veranstalten. Waffeln, Poffertjes, Pfannkuchen - die Bewohner entscheiden mit, was es zum Nachmittagskaffee im Garten gibt.

Anwesenheit der Tiere inspieriert zu Gesprächen

„Wie die Hühner auf der Stange“ sitzen gleich acht Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims in einer Reihe vor dem Zaun und schauen gespannt auf den gackernden Besuch im Gehege. „Alle sind begeistert, es gibt jetzt noch mehr unterhaltsame Gespräche, die Tiere inspirieren dazu“, sagt Müller, die den sozial-kulturellen Bereich im Adelheidisstift leitet. Viele Senioren kennen die Haltung von Hühnern aus ihrer Kindheit und Jugendzeit, berichtet sie. „Das ist wirklich klasse, denn unsere Bewohner wissen am besten, wie man die Tiere richtig füttert und pflegt, und geben uns viele Tipps."

Hennen ziehen weiter in andere Einrichtungen

Da aufgrund der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen nur wenige Besucher gleichzeitig in Altenheimen erlaubt sind, freuen sich die Bewohner in Vilich über einen Spaziergang im Garten, wo sie sich am Kräuterbeet erfrischen, oder dem Klangspiel lauschen können. Umso geselliger war es nun mit dem tierischen Besuch. Doch dieser ist nun erst einmal wieder auf Tour, mal in einem Kindergarten, mal in einer Schule. Und vielleicht bald auch mal wieder im St. Adelheidisstift.