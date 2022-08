Unplugged hoch drei am Beueler Rheinufer : Konzerte in allen Stadtbezirken beim Tag der Stadtmusik in Bonn

Beuel Zum Tag der Stadtmusik konnten sich Menschen in allen Stadtbezirken über Live-Musik freuen. In Beuel begeisterte die Popfarm mit einem Bühnenprogramm, das zum Träumen und Entspannen einlud.

Ganz entspannt auf der Wiese die Seele baumeln lassen und dabei Live-Musik genießen: In diesen Genuss kam man am Samstagnachmittag am Beueler Rheinufer. Anlässlich des Tages der Stadtmusik hatte die in Beuel ansässige Popfarm ein Bühnenprogramm auf die Beine gestellt, das zum Träumen und Entspannen einlud und gleichzeitig hochkarätige Live-Musik bot. Eröffnet wurde das kleine Unplugged-Festival von Markus Segschneider.

Live gespielt wurde am Samstag nicht nur in Beuel: Beim Tag der Stadtmusik unter dem Motto „Stadtmusik 2.0.“ konnte man auch am Friedensplatz in der Innenstadt, in der Fußgängerzone von Duisdorf sowie an der Konzertmuschel an der Stadthalle Bad Godesberg Live-Acts erleben.