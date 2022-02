Einfallsreiche Beueler Schüler : Tausend Bäume für einen Abiball

Beuel Der Abiturjahrgang des Kardinal-Frings-Gymnasiums nutzt die Plattform Bonn-Crowd der Stadtwerke, um Spenden zu sammeln. Für das Geld werden Bäume im Siebengebirge gepflanzt und der Abi-Ball finanziert.

Prämienstatus jederzeit ablesbar

„Wenn wir die Zielsumme von 10 000 Euro erreichen, können wir unsere Vision verwirklichen, 1 000 Bäume im Siebengebirge zu pflanzen und gleichzeitig Geld für unseren Abiball zu sammeln“, erklärt Kornelius van Heek, Stufensprecher der Q2 am KFG zusammen mit Paula Ahrens. „Wir sind stolz darauf, dass wir als Projektteam mit der ganzen Stufe so ein innovatives Pilotprojekt angehen und unsere Stufe dabei vertreten dürfen. Wir sind außerdem sehr dankbar für die große Unterstützung unserer Elternpflegschaft, von denen auch die Idee stammt und ohne die das Projekt nicht so gut gestartet wäre.“

Umweltschutz und Party

Wenn die Zielsumme von 10 000 Euro erreicht ist, dann werden Werkzeuge und Setzlinge von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald gekauft. „Diese werden wir dann gemeinsam einpflanzen“, so der Plan. Unterstützt und beraten werden die Schüler vom zuständigen Förster und von Fachleuten der Schutzgemeinschaft deutscher Wald. Das Geld, das nach dem Kauf der Setzlinge und des Werkzeuges übrig bleibt, fließt, nach Abzug der Gebühren, in die Abikasse, um den Abschlussball unvergesslich schön und einzigartig zu gestalten. „So verbinden wir Umweltschutz vor Ort, mit Spaß, Gemeinschaft und Freude, getreu unserem Motto: Gemeinsam, lokal und nachhaltig Großes schaffen.“ Ein Blick ins Internet verrät , die Noch-Schülerschaft wird pflanzen. Was jedoch sein wird, sollte der Abiball coronabedingt nicht stattfinden können, steht noch in den Sternen. „Darüber haben wir uns bisher keine Gedanken gemacht“, sagt Paula Ahrens. „Auf alle Fälle würden wir das sehr bedauern.“