Saisonstart am 14. Mai ohne Einlasskontrollen : Team des Beueler Ennertbads freut sich auf „volles Haus“

Badleiterin Vanessa Balduin freut sich auf eine normale Saison im Ennertbad. Foto: Benjamin Westhoff

Pützchen Die Freibadsaison im Ennertbad in Pützchen startet am 14. Mai – ohne begrenzte Ticket-Anzahl. Badleiterin Vanessa Balduin freut sich auf Normalität. Derweil dauert die Sanierung des Hallenbads, Beueler Bütt, weiter an.