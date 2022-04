Jugendabteilung des THW Beuel feiert 50. Geburtstag : Teamwork und Technik sind das A und O

Vilich-Müldorf Während nicht wenige Vereine Nachwuchssorgen plagen, freut sich das THW Beuel über viele Aktive. Doch was lockt Kinder und Jugendliche zum Technischen Hilfswerk?

Wer in einer Katastrophensituation helfen will, sollte sich mit vielen Dingen auskennen. Mit der Beschaffenheit von Erde zum Beispiel. Die Jugendlichen des Technischen Hilfswerks (THW) Beuel beschäftigen sich aber nicht nur mit diesem Thema, sondern auch mit Metall-, Holz- und Steinbearbeitung oder Werkzeugkunde. Die Jugendabteilung feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen, und in dieser Zeit hat sich am Know-how wenig geändert. Es ist eine Beschäftigung für Bastler, Heimwerker und Techniker wie Manuel (14) und Moritz (13). Beide sind technikaffin, große Einsatzmaschinen sind ihr Ding.