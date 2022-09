Techno in Oberkassel : Techno-Legende Sven Väth elektrisiert den regennassen Bikini Beach

Sven Väth Foto: Niklas Schröder

Oberkassel Das Wetter wollte am Sonntag nicht so recht mitfeiern. Sven Väth hat es trotzdem geschafft, Techno-Freunde an den Bikini Beach in Oberkassel zu locken.



Zum Abschluss der Telekom Electronic Beats Live Tour 2022 trat am Sonntagabend Techno-Legende Sven Väth im Bikini Beach Bonn auf. Trotz Regenwetters waren viele Besucher nach Oberkassel gekommen, um ausgelassen zu den Beats des bekannten DJs zu tanzen.

Zuvor hatten Cinthie und Maurizio Schmitz ihre Sets gespielt. „Feiern ist ein Gefühl, ein kollektiver Rausch. Laute Musik, Leute, Reibung, Schweiß und lachende Gesichter habe ich in den vergangenen Jahren schwer vermisst. Daher freue ich mich auf den Gig in Bonn“, hatte Sven Väth im Vorfeld erklärt.

