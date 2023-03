Rheindamm in Beuel Teil des Ufers wird nach verstorbener Ehrenobermöhn benannt

Allerdings gibt es da ein Problem. Da der Name Erna Neubauer noch nicht in die Straßenbenennungsliste der Stadt Bonn aufgenommen worden ist, könnte der Zeitplan eventuell nicht eingehalten werden. Grund: Bei der Benennung nach Persönlichkeiten ist der Ratsbeschluss vom 12. Juni 1986 zu berücksichtigen, wonach Straßen, Wege und Plätze sowie andere öffentliche Einrichtungen nur nach Persönlichkeiten benannt werden, die mindestens seit einem Jahr verstorben sind. Im Hinblick auf den Todestag von Erna Neubauer am 16. Dezember 2022 wäre danach eine Entscheidung über die Benennung frühestens nach dem 16. Dezember 2023 möglich.