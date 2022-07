Zu Gast beim 40. Schääl-Sick-Quiz : Teilnehmer rätseln in Beuel-Limperich über Gin, Kommunalpolitik und die Raupe Nimmersatt

Beuel Interessante Gruppennamen und Fragen gab es beim 40. Schääl-Sick-Quiz am Donnerstag im Haus am Rhein. Der Erlös der Veranstaltung ging wie immer ans GA-Weihnachtslicht. Ein Reporter hat dieses Mal mitgerätselt.

Wer hätte gedacht, dass man mit der richtigen Antwort auf eine Frage rund um die kleine Raupe Nimmersatt ein Ratespiel zu seinen Gunsten drehen kann? Da konnte ich glänzen, denn dieses Büchlein von Eric Carle habe ich meinem Sohn gefühlt hundert mal vorgelesen. Was futtert das gefräßige Insekt am sechsten Tag alles? Zehn Dinge aus dem Kopf aufzählen, von Schokoladenkuchen bis Wassermelone, kein Problem. Von Anfang an ging der Erlös des „Schääl-Sick-Quiz“ an die Spendenaktion Weihnachtslicht des GA. Ein Reporter nahm die 40. Veranstaltung dieser Reihe am Donnerstag im Haus am Rhein zum Anlass, mit zu rätseln.