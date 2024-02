Gebäude am Landgrabenweg Feuerwehr rückte am Dienstag zu Einsatz auf Telekom Campus aus

Die Feuerwehr Bonn ist am Dienstagvormittag zu einem Einsatz auf dem Telekom Campus am Landgrabenweg in Beuel ausgerückt. Laut Pressesprecher der Feuerwehr soll im Gebäude eine größere Batterieeinheit, die im Falle eines Stromausfalls die Telekommunikation aufrechterhält, zu qualmen begonnen haben. Zwei Personen, die sich in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben sollen, blieben unverletzt.