Betriebskita schließt im Sommer Telekom-Kinder bekommen neue Kitaplätze

Die „Mobilen Strolche“ werden größtenteils zu „Mini Mäusen“. Will heißen: Die Kinder der Telekom-Betriebskita am Landgrabenweg haben ab Sommer eine neue Bleibe in anderen Bonner Kitas. Nach wochenlangen Verhandlungen mit dem Bonner Dax-Unternehmen, einer Petition und einer Demonstration mit Kundgebung ist eine Lösung gefunden worden, mit der die sogenannte Eltern-Task-Force bedingt glücklich ist.