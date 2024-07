Am Bahnhof Beuel Temporäre Aufzüge sollen über die Gleise führen

Beuel · Die Deutsche Bahn hat an der Behelfsbrücke am Beueler Bahnhof zwei provisorische Aufzüge errichten lassen. Damit kommen in Kürze auch Rollstuhlfahrer und Kinderwagen über die Gleise.

15.07.2024 , 18:26 Uhr

Die beiden provisorischen Aufzüge werden an die Behelfsbrücke am Beueler Bahnhof angebaut. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn