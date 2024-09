Inklusive Wohngemeinschaft So leben Bewohner im Tenten-Haus in Vilich

Stolz präsentiert António Nodal seine Urkunden in seinem liebevoll eingerichteten Zimmer. Eine davon würdigt seine langjährige Mitgliedschaft in den Bonner Werkstätten, die andere seine Arbeit als Redakteur bei der Zeitung „Ohrenkuss“, die von Menschen mit Downsyndrom gestaltet wird. Seit 2010 lebt der 50-Jährige im Tenten-Haus in Vilich, wo er gemeinsam mit 16 weiteren Bewohnern mit geistiger Behinderung eine aktive Gemeinschaft gefunden hat.