Erinnerungen an Zivildienst in Bonn Warum ein Texaner Beuel für immer im Herzen trägt

Wir treffen den 39 Jahre alten Texaner in der Wohnung seiner Stiefoma Monika Krämer-Breuer. In dem Haus an der Limpericher Straße wohnte Niklas York, als er in den Jahren 2003 und 2004 seinen Zivildienst leistete. Bei Kaffee und Kuchen erzählt der Deutsch-Amerikaner, dass er seine Kindheit zwar in dem kleinen Ort Hillsdale bei Michigan Ann Arbor verbrachte, wegen seiner doppelten Staatsbürgerschaft dann aber doch nach dem Highschool-Abschluss eine Einladung zur Musterung in Deutschland erhielt. Die kam per Post ins Haus seiner leiblichen Oma in Hoholz geflattert, wo Niklas York gemeldet war.