Premiere am Sonntag : Theater-AG des Ernst-Kalkuhl-Gymnasiums präsentiert Tatort-Parodie

Oberkassel Die Theater-AG des Ernst-Kalkuhl-Gymnasiums in Oberkassel präsentiert statt eines Musicals die Krimi-Parodie "Tatort: Laurenz will absolut nicht sterben!" Der GA war bei der Generalprobe dabei. Die Premiere findet Sonntag statt und es gibt noch Karten.

Der Laurenz, der ist tot, erschossen von einer Mülltonne in einer dunklen Gasse. Einer muss ja sterben, in jedem „Tatort“ ist das so. Er hätte vielleicht nicht so prahlen sollen mit dem Vermögen, das er zum bevorstehenden 18. Geburtstag, den er jetzt natürlich verpassen wird, von seinem superreichen Vater erben sollte, wovon seine Mutter wenig begeistert ist. Es ermittelt die typische Kommissarin: psychisch am Ende, Mutter eines renitenten Teenagers und mit dem Alleinerziehen maßlos überfordert, aber Mörder fangen kann sie gut. Vor allem, wenn sie ein Team um sich hat, das ihr die ganze Arbeit abnimmt.