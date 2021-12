Interaktives Projekt am Sankt-Adelheid-Gymnasium : Theater im Treppenhaus

Pützchen Schülerinnen des Sankt-Adelheid-Gymnasiums und Künstler des Theaters Monteure haben im Stile Joseph Beuys ein Theaterprojekt in der Schule gestartet. Scheitern war dabei nicht unerwünscht.

Die Schauspieler, Musiker, Tänzer und bildenden Künstler des Theaters führen die Siebtklässlerinnen in drei Schritten an das Projekt heran. Im ersten Schritt führen sie ihnen eine offene Perfomance vor. „Jeder kann dabei selbst entscheiden, wie weit er darauf eingeht und mitmachen will. Wir machen nur Angebote“, so von der Heiden. Im zweiten Schritt können die Schülerinnen in Kleingruppen in den verschiedenen Kunstformen arbeiten. Der letzte Schritt gibt den Teilnehmerinnen die Gelegenheit, die gemachten Erfahrungen in einem großen Zusammenkommen zu erweitern. „Wir wissen nicht, was passieren wird“, schmunzelt von der Heiden. „Wir haben zwar Ideen, aber wir manipulieren nicht und wir haben kein Ziel. Insofern fahren wir volles Risiko zu scheitern.“