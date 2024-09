Theater in der Mühlenbachhalle Premiere mit Agatha Christies „Mausefalle“ in Vilich

Vilich-Müldorf · Das „theater vimue“ führt am letzten September-Wochenende sein erstes Stück auf. In der Krimikomödie „Die Mausefalle“ von Agatha Christie geht es um eine kleine Pension in der Nähe von London, wo ein Mordfall aufgeklärt werden soll.

19.09.2024 , 18:00 Uhr

Die Mitglieder des Ensembles bei der Beleuchtungsprobe, allerdings noch ohne Kostüme. Foto: theater vimue





Von Sascha Stienen Redakteur Bonn