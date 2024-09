Theaterfest Bonn „Ohne das, was hier vorbereitet wird, wäre auf den Bühnen nichts los“

Ein extravagantes Kleid aus dem Musical West Side Story war am begehrtesten: Für 120 Euro wechselte es auf dem Bonner Theaterfest den Besitzer. Einige Schmuckstücke aus dem Theaterfundus gab es auch deutlich günstiger zu ersteigern: Bereits ab einem Gebot von 25 Euro konnte man in eines der Kostüme und somit in die Rolle einer berühmten Theaterfigur schlüpfen.