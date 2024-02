Abschied vom Therapiezentrum in Beuel Sabine Rickes nimmt Abschied vom Therapiezentrum in Beuel

Anfangs wollte Sabine Rickes nur kurz im Therapiezentrum (TZ) Bonn in Pützchen bleiben. Dass sie allerdings über Jahrzehnte hinweg die Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung an der Siegburger Straße leiten und prägen wird, daran verschwendete die junge Sonderpädagogin damals keinen Gedanken. Doch im Leben kommt manches eben anders, als man denkt: Nun, 35 Jahre später, verabschiedet sich Sabine Rickes von Bewohnern und Mitarbeitern. Am 31. Mai geht sie in den Ruhestand. Mit ihr sprach Gabriele Immenkeppel.