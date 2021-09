Ehrenamt in Beuel : Nach der Flut wollen viele Bürger THW-Helfer werden

Auf den Beginn der Grundausbildung beim THW Beuel freuen sich (v.l.) Volker Seidl, Ricarda Laskowski, Melanie Hübschen und Gerrit Hausmann. Foto: Rajkumar Mukherjee

Beuel Was die Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW) in Notsituationen leisten können, haben sie nach der Flutkatastrophe im Juli gezeigt. Viele Bürger wollen diesem Beispiel folgen und das THW unterstützen. Mehr als 100 Anfragen haben den Beueler Ortsverband erreicht.

Fast 10 000 Helferstunden hat ein großer Teil der Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW), Ortsverband Beuel, nach der Flutkatastrophe in Erftstadt, Bad Münstereifel und Orten im Ahrtal geleistet. Sie haben Häuser gesichert, eine Behelfsbrücke gebaut, Strom erzeugt, Flussbetten geräumt. Insgesamt arbeitete ein großer Teil der bundesweit 668 THW-Ortsverbände Hand in Hand zusammen. Das hat viele Bürger beeindruckt, die jetzt ihre Hilfe anbieten und sich ausbilden lassen möchten. Mehr als 100 Anfragen haben Torsten Petri, THW-Ortsbeauftragter in Beuel, und das Team erhalten.

Zu den Anwärtern gehören Volker Seidl, Ricarda Laskowski, Melanie Hübschen und Gerrit Hausmann. Sie werden im Oktober mit der Grundausbildung beginnen und dann das Beueler THW verstärken. Sechs bis neun Monate dauert die Grundausbildung, die immer donnerstags im Stützpunkt an der Beueler Straße 103 sowie zusätzlich an bestimmten Wochenenden stattfindet. Derzeit gehören zum Ortsverband Beuel 130 sogenannte einsatzbefähigte Helfer.

Die Ereignisse nach der Flutkatastrophe haben auch Gerrit Hausmann (38) beschäftigt. „Ich gehörte aber bewusst nicht zu denen, die nach der Flutkatastrophe selbst dorthin gefahren sind, um zu helfen, was ich sehr bewundere. Ich setze auf Sicherheit und möchte mich erst ausbilden lassen“, sagt Hausmann. Er ist technisch interessiert, schraubt an Autos und beschäftigte sich schon länger mit der Frage, in welcher Organisation er sich beteiligen möchte. „Die Flut war dann ein Trigger dafür, mich ans THW zu wenden“, sagt Hausmann, der seit wenigen Tagen Vater ist.

Er ist als Ingenieur für eine internationale Organisation tätig, die Instrumente für Wettersatelliten entwickelt. Hausmann war bis zu seinem 20. Lebensjahr Pfadfinder. Später war er beruflich viel unterwegs, auch im Ausland, wohnte in Dresden und München. „Und eigentlich wollte ich mich schon zu dieser Zeit ehrenamtlich betätigen, dachte aber, dass ich die Zeit vieler engagierter Helfer verschwenden würde, weil ich so wenig Zeit habe“, sagt Hausmann. Nun hätten die Pandemie und die Schwangerschaft der Freundin vieles verändert. Und erst dachte er daran, zur Feuerwehr oder in die Reserve der Bundeswehr zu gehen. Dann stieß er über eine Bekannte auf die Facebook-Seite des Beueler THW-.

Soziales Engagement in der Freizeit

Über die Internetseite des THW informierte sich Ricarda Laskowski (26) über die Aufgaben und Möglichkeiten, sich hier zu engagieren. Seit 2020 lebt die Beamtin in Niederkassel. Nach Abschluss des Informatikstudiums arbeitet sie im Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. „Es fehlte zu Beginn der Freundes- und Bekanntenkreis, deshalb hatte ich viel Freizeit und war auf der Suche einer Beschäftigung, einem Hobby“, sagt Laskowski.

Auch sie habe schon früher darüber nachgedacht, ein Ehrenamt zu übernehmen. „Ich wollte etwas im sozialen Bereich machen und fand dann einen Artikel im Intranet der Bundeswehr über Angehörige mit Diensthunden“, sagt Laskowski. Bereits Monate vor der Flutkatastrophe hatte sie sich beim OV Beuel zur Grundausbildung angemeldet. „Die Flut war dann ein enormer Motivationsschub“, sagt Laskowski. Im Bereich Handwerk habe sie eher wenig Erfahrung, obwohl sie als technische Beamtin tätig ist. „Aber beim Flexen hilft IT eher wenig“, gesteht sie ein.

Grundausbildung vermittelt auch technisches Wissen

Melanie Hübschen (30) ist bereits seit 2020 beim THW tätig – als hauptamtliche Kraft in der THW-Leitung in Bonn, Bereich Gesundheitsschutz. Vorher arbeitete die Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung in einem Krankenhaus. „Ich wollte mich schon immer, wie jetzt für das THW, engagieren“, sagt Hübschen. Alleine die Zeit fehlte bisher. So ist sie Mitglied bei den Beueler Stadtsoldaten, reitet und hat ein eigenes Pferd in Hangelar. Dass das THW nicht nur technische Hilfe leistet, hatte sie 2020 an Weiberfastnacht vor dem Beueler Rathaus erlebt: THW-Mitglieder halfen dort mit. Nach einem Kontakt zum Ortsverband meldete auch sie sich zur Grundausbildung an. „Für mich ist das Ehrenamt sehr wichtig, das Soziale prägt mich. Und was die Technik betrifft, möchte ich auch etwas lernen, was ich Zuhause gebrauchen kann. Zum Beispiel, wenn ich die Bohrmaschine benutze“, sagt Hübschen, deren Freund als Notfallsanitäter tätig ist.

„Voll aufgenommen“, fühlt sich Volker Seidl (50), der schon seit einigen Wochen donnerstags an den Übungsabenden des THW teilnimmt. Der Beueler ist als Beamter im Auswärtigen Amt tätig, dort im Bereich IT und Fernmeldetechnik. Seit 2014 lebt er wieder in Bonn. Diverse Gründe hätten ihn davon abgehalten, sich schon früher ehrenamtlich zu engagieren. „Vor der Flut hatte ich Interesse, beim Deutschen Roten Kreuz mitzumachen. Eine Woche vor der Flutkatastrophe rief ich beim THW in Beuel an. Und Herr Petri lud mich direkt zum ersten Gespräch eine Woche später ein“, sagt Seidl. Auch er habe im Bereich Technik noch keine Erfahrungen. „Deshalb bin ich auf die Grundausbildung gespannt“, sagt er.

Dauereinsatz nach der Flutkatastrophe

Ortsbeauftragter Petri und Sprecher Cedric Biescker freuen sich über das deutlich angestiegene Interesse vieler Bürger für das THW. Sie führen es auch auf eine THW-Kampagne aus dem vergangenen Jahr mit dem Titel „Deine Zeit ist jetzt“ zurück. Die Zahl von mehr als 100 Anwärtern stellt den Ortsverband auch vor Herausforderungen. So könne die Zahl der Teilnehmer bei der Grundausbildung von nun 30 Personen nicht einfach weiter erhöht werden. Zuvor waren es im Durchschnitt jeweils etwa ein Dutzend. „Wir brauchen ja auch eine entsprechende Zahl an Ausbildern“, sagt Petri. Deshalb gebe es Überlegungen, weitere Interessenten in einem komprimierten Kurs während der Ferien auszubilden. „Wir schlagen auch vor, sich zum Beispiel kleineren Hilfsorganisationen anzuschließen, die jetzt nicht so im Rampenlicht stehen wie das THW“, sagt Biescker.

Letztlich sei aber jeder Anwärter erst einmal willkommen. Wie wichtig eine entsprechend große Anzahl an Helfern ist, zeigte sich nach der Flutkatastrophe. Ein großer Teil der Mitglieder war im Dauereinsatz. Jeweils drei Wochen halfen sie in Erftstadt und in Bad Münstereifel sowie im September im Ahrtal. „Das wäre ohne die vielen Helfer nicht möglich gewesen“, sagt Petri.