Kunstprojekt an Beueler Schule Tiere ganz nah

Sie arbeitet – wie einige andere auch – an ihrem Werk an einer Staffelei, die in einem der Gänge im Schulgebäude steht. Da ist es ruhig, es gibt keine Ablenkung. Zu den anderen gehört auch Jakob (16), der ein Schuppentier malt. Es kriecht aus dem linken Bildrand ins Blickfeld und hat ihn fasziniert, weil es ein Säugetier mit Schuppen ist. „Ich war eigentlich nie so der Künstler“, sagt Jakob. Aber seit ich in der elften Klasse Kunst habe, macht es mir immer mehr Spaß.“ Er versucht, das Bild in der Schule fertigzustellen. Aber wenn die Zeit dafür nicht reicht, nimmt er es eben mit nach Hause.