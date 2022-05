Tiertrainerin Susanne Land : Bonnerin verrät, was beim Umgang mit Hunden wichtig ist

Susanne Land mit ihren Belgischen Schäferhunden Biko und Jelle. Foto: Stefan Hermes

Niederholtorf Susanne Land war Journalistin, Internetbeauftragte der CDU und hat bei der Lebenshilfe gearbeitet. Nun ist sie Hunde- und Pferdetrainerin und sagt: Dabei kommt es auf die Kommunikation an. Wie es damit läuft, hat sie sogar schon mal Bundeskanzler Helmut Kohl erklärt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Hermes

Als der GA Susanne Land besucht, begrüßt den Reporter kein Hundegebell. Stattdessen ziehen in meditativer Stille Zierfische im beleuchteten Aquarium ihre Runden. „Ich habe die Hunde erst einmal entfernt. Die haben sehr viel Energie“, so Land. So könne man sich doch ruhiger unterhalten. Die Erklärung überrascht. Schließlich ist Land zertifizierte Hundetrainerin.

„Man muss wissen“, sagt sie dazu, „dass Belgische Schäferhunde so etwas wie Turbo-Hunde sind.“ Dann macht sie darauf aufmerksam, dass von ihren beiden Hunden kein Laut zu hören ist. Das überzeugt. Auch die spätere Begegnung mit dem eineinhalbjährigen Rüden Biko und der vierjährigen Hündin Jella fällt ausgesprochen wohlerzogen aus.

Warum hat sie sich für die energiegeladenen Belgischen Schäferhunde entschieden? Weil sie deren „wahnsinnige Präsenz“ liebe, sagt sie. „Die sind immer da. Wollen arbeiten und fragen, Frauchen, was können wir tun?“, so Land. Es seien anspruchsvolle Hunde, die einen starken Beutetrieb besäßen.

Damit kommt Land zu ihrem Thema: „In Händen von Leuten, die nicht wissen, wie damit umzugehen ist, können die Hunde richtig gefährlich werden.“ Sie habe schon Ersthundebesitzern mit einem Welpen dazu geraten, ihren Hund an den Züchter zurückzugeben. „Da werdet ihr in eurem Leben nicht glücklich mit“, war ihre Meinung.

Der Hund soll zur Einrichtung passen

Generell sei es ein immer größer werdendes Thema, dass sich Menschen einen Hund aufgrund seines Aussehens zulegten. „Da wählt man sich den silbergrauen Labrador, obwohl er nachweislich genetisch instabil ist, weil er so gut zur Einrichtung passt.“ Die stolzen Besitzer der Schäferhund-Welpen hatten sich über das Internet informiert.

Die Bilder und Eigenarten des Malinois, einer Varietät des Belgischen Schäferhundes, hatte es ihnen zunächst angetan und schließlich überfordert. „Doch einem Mali muss man keinen Arbeitswillen beibringen“, sagt Land. Ganz im Gegenteil sei es wichtig, den Hund erst einmal zur Ruhe zu bringen. „Wir müssen erst einmal den ‚Knopf zum Abschalten‘ einbauen, bevor wir das Tier anmachen“, erklärt die Tiertrainerin. Letztlich habe man mit einem Malinois eine Waffe an der Leine. Wie man damit umgehe, sei letztlich ein Thema der Kommunikation.

Wie ein roter Faden zieht sich das Thema Kommunikation durch das Leben der 1962 in Opladen geborenen Susanne Land. Der vielleicht wichtigste Aspekt in der Kommunikation sei für sie, Menschen oder auch Tieren mit einem gewissen Maß an Respekt zu begegnen. Trotz einer „rebellischen Jugend“, wie Land es formuliert, hätten der respekt- und würdevolle Umgang miteinander ihren Lebensweg geprägt.

Schon früh habe sie sich mit Nachhaltigkeit, Club of Rome oder der Verteilungsgerechtigkeit in der Welt beschäftigt. Themen, die sie auch mit ihrem späteren Studium der Evangelischen Theologie ausleben konnte. Mitte der Achtzigerjahre kam sie nach einigen Semestern in Bielefeld und Heidelberg nach Bonn, wo sie das erste feministische Theologieseminar anbot.

Hunde und Pferde waren immer Teil ihres Lebens

Wo immer sie sich aufhielt, was immer sie machte, nie hatte sie das Zusammensein und -leben mit Hunden und Pferden aus den Augen verloren. Vielleicht sei das ihrem Großwerden als Einzelkind in einer Siedlung in Bergisch Gladbach geschuldet. Die Plätze in den Kindergärten seien Anfang der Sechzigerjahre vor allem den kinderreichen Familien zugesprochen worden. Bei Einzelkindern sei man davon ausgeganen, dass die „Hausfrauen“ die Betreuung selber übernehmen konnten.

„Dass ich erst mit sechs Jahren unter Kinder kam, hat mir mit Sicherheit nicht gut getan“, sagt Land rückblickend. Schon als Zweijährige sei sie zu jedem Hund gelaufen. Bis sie sich vor knapp drei Jahren dazu entschied, sich ausschließlich dem Tiertraining zu widmen, hatte sie bereits ein bewegtes Berufsleben hinter sich.

Als Journalistin schrieb sie für den Evangelischen Pressedienst (epd), wurde Anfang der 1990er Jahre Internetbeauftragte der Bonner CDU-Bundesgeschäftsstelle, was sie auch bis zum Regierungsumzug im Jahr 2000 blieb. „In der Zeit wurde ich mit dem Auftrag in den Kanzlerbungalow gerufen, Bundeskanzler Helmut Kohl das Internet zu erklären“, erinnert sich Land amüsiert.

Sie leitete als Kommunikationsexpertin die Onlineredaktion der Bonner Telekom und war mehr als sieben Jahre für das Medienforum NRW zuständig, bevor sie die Öffentlichkeitsarbeit für die Lebenshilfe übernahm. „In der ganzen Zeit hatte ich immer Tiere. Ich konnte gar nicht ohne“, sagt sie.

Land macht eine Ausbildung zur Pferdetherapeutin

Als ihre Stelle bei der Lebenshilfe dem Rotstift zum Opfer fiel, entschied sich Land, nur noch für und mit Tieren zu arbeiten. Inzwischen ist sie als Hundetrainerin zertifiziert und dabei, ihre Ausbildung zur Pferdetherapeutin abzuschließen. Auch hier ist für sie die Kommunikation zwischen ihr und den Tieren entscheidend. „Ich gehe nicht ans Pferd und knete daran herum“, sagt sie lachend, „sondern ich frage das Pferd, wo tut’s dir weh.“

Das Faszinierende an der Methode sei, dass das Pferd es ihr sage. Genauso lehre sie nun in der Akademischen Reitkunst einem Pferd nicht mehr das Schneller, Höher und Weiter, sondern konzentriere sich auf das, was dem Pferd guttue. Auf das, was es eigentlich könne. „Ich bin absolut begeistert davon, mit wie wenig man sehr viel erreicht“, so Land.