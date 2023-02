Nach gut 50 Jahren Pause : Tontechniker stimmen die restaurierte Kirchenorgel in Oberkassel

Die Walcker-Orgel wird bald wieder in der Evangelischen Kirche in Oberkassel erklingen. Foto: Benjamin Westhoff

Oberkassel Die historische Walcker-Orgel ist zurück in Oberkassel und wird derzeit intoniert. An Pfingsten wird sie dann nach jahrzehntelanger Pause wieder in der Großen Evangelischen Kirche ertönen. Für die Kosten braucht die Gemeinde trotz Förderungen noch Spenden.



Von Gabriele Immenkeppel

Ungewohnte Töne dringen derzeit aus der Großen Evangelischen Kirche hinaus in die Kinkelstraße. Töne, an die sich nur noch wenige Gemeindemitglieder erinnern können. Gut 50 Jahre war die Walcker-Orgel im Inneren des Oberkasseler Gotteshauses verstummt. Jetzt endlich erfüllen erstmals wieder die Töne des historischen Instruments das Kirchenschiff. „Wir ziehen alle Register und bringen die Walcker-Orgel neu zum Klingen“, teilten die Verantwortlichen der Evangelischen Kirchengemeinde Oberkassel-Königswinter mit, als vor einiger Zeit mit dem Abbau des Instruments begonnen wurde. Ein Versprechen, das eingehalten wurde.

Vor ein paar Wochen kehrten die komplett überarbeiteten technischen Bauteile der Orgel zurück nach Oberkassel. Zuvor waren sie in der Eifeler Werkstatt der Orgelbaufirma Weimbs in Hellenthal restauriert worden. Aktuell sind die Intonateure vor Ort damit beschäftigt, das Instrument zu stimmen. Spätestens Pfingsten soll ihr Klang erstmals wieder die Kirche an der Kinkelstraße erfüllen.

Dank verschiedener Fördermittel seitens des Landes NRW und des Bundes wurde die von Experten als ein „herausragendes Instrument von großem historischem Wert“ bezeichnete Orgel aus dem Jahr 1908 wieder in den Ursprungszustand versetzt und spielbar gemacht werden. Ende Mai wird die Gemeinde eine Woche lang mit einem umfangreichen Konzertprogramm die Rückkehr „ihrer Walcker“ feiern. Worauf sich die Besucher des Festgottesdienstes zur Einweihung am Pfingstsonntag freuen können, das verrät Kantorin Stefanie Ingenhaag jedoch nicht genau. „Derzeit arbeiten wir noch gemeinsam mit dem Bläserkreis an dem Programm“, erzählt sie im GA-Gespräch.

Mit der Walcker-Orgel hat die Evangelische Kirchengemeinde Oberkassel ein Alleinstellungsmerkmal in Bonn und der Region. Denn Orgeln aus der Zeit der Romantik sind selten, vor allem von Orgelbauer Eberhard Friedrich Walcker. Dass die Evangelische Kirchengemeinde Oberkassel-Königswinter in ihrem Gotteshaus ein wirklich besonderes Instrument besitzt, das wurde in der Vergangenheit mehrfach dokumentiert. So bezeichnete der Orgelsachverständige der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Schwartz, die historische Orgel als „musikalisches Juwel ersten Ranges, das mit seinen einzigartigen romantischen Klangfarben hochklassige Konzerte ermöglichen wird“.

Orgelbauer Jochen Breuer stimmt die Orgel in Oberkassel aktuell. Foto: Benjamin Westhoff

Kosten für Restaurierung noch nicht gedeckt

Die Gesamtkosten für die Restaurierung von Orgel und Elektrik sowie Malerarbeiten belaufen sich auf etwa 480.000 Euro, wovon die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien 190.000 Euro sowie das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW 78.600 Euro übernehmen. Die Stiftung Orgelklang der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) prämierte das Oberkasseler Kircheninstrument sogar als „Orgel des Monats“ und steuerte einen Zuschuss von 3000 Euro bei. Trotzdem muss die Gemeinde rund 210.000 Euro der Kosten selber tragen. Und bisher ist der komplette Betrag noch nicht zusammengekommen. Aktuell sind etwas mehr als 41 Prozent des Spendenziels erreicht. Daher hofft die Gemeinde auf weitere Unterstützer. So können unter anderem noch Patenschaften für die Orgelpfeifen übernommen werden.