Pilotprojekt kostet 60.000 Euro Erster von drei neuen Trinkbrunnen in Beuel aufgestellt

Zeiten ändern sich: Dort, wo vor Kurzem noch die historische Pferdetränke stand, sprudelt nun frisches Trinkwasser aus einem Edelstahl-Brunnen an der Ecke Konrad-Adenauer-Platz/Friedrich-Breuer-Straße in Beuel. Zwei weitere solcher Wasserspender sollen in den nächsten Wochen in Hardtberg „Am Schickshof“ und im Budafok-Park in der Innenstadt aufgestellt werden. Die Trinkbrunnen sollen nach Angaben der Stadt in zunehmenden Hitzeperioden Abkühlung schaffen. Bei dem Pilotprojekt will die Verwaltung in diesem Jahr drei Modelle testen.