Leiter der Forschungsstelle in Beuel geht in den Ruhestand Über 30 Jahre Arbeit für die Balance zwischen Mensch und Wildtier

Petrak wurde in Niedersachsen geboren, wuchs in Aachen auf und studierte in Gießen Biologie. Seine Doktorarbeit befasste sich mit der Rothirschpopulation in der Eifel im deutsch-belgischen Grenzgebiet. Seinen ersten Besuch der Forschungsstelle, die seit 1957 in Beuel angesiedelt war und 1976 eine Landeseinrichtung wurde, als Schüler hat er noch rege in Erinnerung: Wegen der vielen Ministeriumsmitarbeiter, die in Holtorf wohnten, patrouillierten damals Panzerspähwagen, denen der junge Bursche mit dem Rucksack schnell auffiel.