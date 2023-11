Lesung aus Buch Über die Macht des Singens

Bei der Gedenkveranstaltung am Donnerstagabend wird Marx in ihrem Vortrag auf die Geschichte und Bedeutung des Singens in Konzentrationslagern eingehen. Wenn die Lieder dann von den Teilnehmern der Versöhnungskirche angestimmt werden, geht es laut Marx auch darum, den Opfern posthum ihre Würde zurückzugeben. Das Singen der Lieder trägt dazu bei, die Erinnerungen an die Ermordeten wachzuhalten. Die aktuelle Lage in Israel und im Gazastreifen zeigt erneut, dass Antisemitismus kein Thema der Vergangenheit, sondern eines der Gegenwart ist. Extra für den Abend hat Arnold einen rund 20-köpfigen Chor ins Leben gerufen. Zu Beginn der Veranstaltung wird dieser Chor gemeinsam mit den Teilnehmern einen jüdischen Kanon einstudieren.