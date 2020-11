Verkehr auf der Königswinterer Straße : Übergangslösung für mehr Sicherheit

Beuel. Anwohner und Radfahrer rufen um Hilfe. Bezirksvertretung Beuel will verschiedene Varianten für die Königswinterer Straße diskutieren

Bei der Fahrt wäre er sicher ebenfalls von den vielen schimpfenden Autofahrern, die an engen Stellen hinter den Radlern ihr Tempo drosseln müssen, beschimpft worden. „Es wäre schön, wenn Sie denen dann erklären könnten, dass das so seine Richtigkeit hat. Vielleicht hätten Sie auch unterwegs einen Tipp für mich und die anderen Radfahrer, wie man sich schützt, wenn die motorisierten Fahrzeuge mit Absicht in weniger als 50 Zentimetern Seitenabstand mit hoher Geschwindigkeit an einem vorbeifahren, um oberlehrerhaft zu signalisieren, dass man auf dem vermeintlichen Radweg fahren solle“, schrieb Schmitz an den Verwaltungschef.