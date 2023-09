Projekt „Holzlar hilft“ Ukrainische Flüchtlinge bewirtschaften Beete der ehemaligen Landwirtschaftskammer

Jetzt wachsen hier Petunien, Margeriten und Salbei, - alles Blumenarten, die Kateryna Dechtjarewas auch in ihrem Garten in der Ostukraine hatte. Heute zeigt die 67-jährige ein Handyvideo, auf dem zerstörten Mehrfamilienhäuser zu sehen sind. Vor zwei Tagen wurde ihr Haus bombardiert. Auch Vasyl Kusheh ist schon seit einem Jahr mit seiner Familie in Roleber untergebracht. Er hat in der Ukraine als Deutschlehrer gearbeitet und vermittelt zwischen den deutschen Helfern und den ukrainischen Frauen. Wie die anderen, komme auch seine Frau jeden Tag nach dem Integrationskurs hierher, um die Beete zu pflegen. „Wir konnten hier vor Kurzem schon Zwiebeln ernten“, berichtet Kusheh. „Damit haben wir unser Nationalgericht Borschtsch zubereitet.“ Das sei eine Suppe, die aus roter Beete und Weißkohl zubereitet werde, erklärt er.