Taras Schewtschenko Warum ein ukrainischer Dichter eine Weide in der Rheinaue bekommt

Zu Schewtschenkos 150. Geburtstag brachte der ukrainische Dichter Andrii Malyshko im Jahr 1963 Weidenzweige aus Kasachstan in die Ukraine und pflanzte sie in Kiew ein. Seitdem wachsen im Rahmen der nationalen Tarasova-Kampagne in verschiedenen Regionen der Ukraine 200 Ableger der Schewtschenko-Weide aus Kiew. Als Teil der internationalen Tarasova-Kampagne pflanzten die ukrainischen Vereine „UA Welle Bonn“ und der Club „Roter Viburnum“ Anfang März einen Weidensetzling in der Beueler Rheinaue auf der Wiese nahe der Grillhütte am „Haribo-Schiff“, was seit vergangenem Jahr „Räuberschiff“ heißt.