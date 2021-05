Igelstation zählt mehr Patienten : Immer mehr Igel aus Bonn sind unterernährt

Igel-Station-Pfleger Robin Domröse hält einen seiner Schützlinge. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Rund 30 kranke und schwache Igel werden derzeit in Beuel aufgepäppelt. Die Zahl der Patienten in Bonn hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Population leidet unter Parasiten und dem Klimawandel.