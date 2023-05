Vandalismus auf Schulgelände in Beuel Unbekannte beschädigen neuen Basketballkorb an der Josefschule

Kopfschütteln, Fassungslosigkeit und Entsetzen – so hat die Schulgemeinde der Josefschule in Beuel auf eine Vandalismus-Attacke auf dem Schulhof an der Agnesstraße reagiert. Unbekannte Täter haben dort – vermutlich nachts – den Ring samt Netz des neuen Basketballkorbes abmontiert und auf der Rückseite wieder angeschraubt. Bedeutet: So können die Kinder aktuell nicht mehr auf den Korb werfen.