Pützchens Chaussee Bürger fordern mehr Sicherheit auf gefährlicher Straße in Beuel

Der Ruf der Pützchens Chaussee hat in den vergangenen Jahren stark gelitten. Weil in der Bergregion von Bonn und Königswinter immer mehr Wohnraum entsteht, hat sich die Straße zu einer stark belasteten Hauptverkehrsachse entwickelt. Vor allem in den Morgen- und Abendstunden quälen sich Blechlawinen den Ennerthang hoch und runter. Folge ist: Die Verkehrsinfrastruktur ist völlig überlastet und in Teilen auch marode.