Fahrzeug überschlug sich : Autofahrer nach Unfall auf A59 weiter auf der Flucht

Update Bonn In der Ausfahrt Bonn-Vilich der A59 hat sich am späten Montagabend ein Auto überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Der VW Golf war zuvor gestohlen worden. Vom Fahrer fehlt weiter jede Spur.

Nach einem Autounfall auf der A59 sucht die Polizei weiter nach der flüchtigen Fahrerin oder dem Fahrer. Bereits am Montagabend war die Person gegen 23 Uhr in Richtung Königswinter in der Ausfahrt Vilich mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Der VW Golf war nach Polizeiangaben wenige Tage zuvor gestohlen worden. „Die Person ist nicht gefasst“, sagte Carsten Rust, Sprecher der Polizei Köln, am Dienstagmittag auf Anfrage des GA.