Pützchens Chauseee : Fußgänger wird bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Am Mittwochabend hat ein Autofahrer in Bonn einen Fußgänger auf der Pützchens Chaussee angefahren. Der Fußgänger war nach dem Unfall noch ansprechbar, wurde aber leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben wollte der Fußgänger bei Grünlicht eine Ampel überqueren. Der Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen nach Angaben der Polizei übersehen.