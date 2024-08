Unfall in Bonn-Holzlar Kind auf Fahrrad löst Vollbremsung von Bus aus - Frau verletzt

Ein Kind auf einem Fahrrad ist in Bonn-Holzlar hat am Mittwoch eine Vollbremsung eines Busses ausgelöst, bei der eine Frau aus dem Bus verletzt wurde. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei sowie aufgrund der Zeugenaussagen befuhr der Linienbus gegen 16.40 Uhr die Holzlarer Straße, als plötzlich ein Kind auf seinem Fahrrad vom Bürgersteig auf die Fahrbahn fuhr. Der 54-jährige Busfahrer bremste stark ab und konnte dadurch einen Zusammenstoß verhindern. Durch das Bremsmanöver verletzte sich jedoch eine 53-jährige Frau im Bus. Der Rettungsdienst behandelte die Frau vor Ort und brachte sie in ein Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnte sie dieses wieder verlassen.