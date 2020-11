Unfall in Beuel-Geislar : 14-jähriger Radfahrer wird in Bonn lebensgefährlich verletzt

Bonn In Beuel-Geislar ist am Freitagmorgen ein 14-Jähriger von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge war um kurz nach 8 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Niederkasseler Straße unterwegs.

Bei einem Unfall auf der Niederkasseler Straße in Höhe Bonn-Geislar ist am Freitagmorgen ein 14-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, soll der Junge gegen 8.15 Uhr mit seinem Fahrrad parallel zur Niederkasseler Straße auf dem Radweg in Richtung Beuel unterwegs gewesen sein.